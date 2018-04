A maggio una Saluzzo da vivere tra arte, "invasioni digitali" e giardini botanici

Al mattino Invasioni Digitali all’Antico Palazzo Comunale, nel pomeriggio visita guidata al giardino botanico di Villa Bricherasio.

Saluzzo partecipa per il quarto anno consecutivo a Invasioni Digitali, un’iniziativa che interessa musei, siti archeologici e centri storici, per una fruizione alternativa del nostro patrimonio culturale e la condivisione sui social network dell’esperienza di visita. Chiunque può registrarsi come capo invasore o come partecipante ad un invasione già programmata sul sito web www.invasionidigitali.it

L’invasione saluzzese è prevista alle ore 10, con appuntamento alla biglietteria dell’Antico Palazzo Comunale, in Salita al Castello 26. Gli invasori potranno visitare la Pinacoteca dedicata al pittore divisionista Matteo Olivero e ammirare il paesaggio circostante dall’alto della Torre Civica.

Alle 11 chi vorrà avrà l'opportunità di partecipare ad una visita guidata per riscoprire la vicenda umana ed artistica del grande paesaggista, Matteo Olivero, figura di spicco tra i divisionisti italiani, popolarmente conosciuto con il nome di "pittore delle nevi".

Il costo della visita guidata delle ore 11 è di 2 euro a persona, gratuito per i ragazzi con meno di 12 anni.

Nel pomeriggio del 1° maggio, CoopCulture propone una visita guidata ai “Tesori saluzzesi”.

Partendo dalla Castiglia, i visitatori verranno accompagnati dalla guida in una piacevole passeggiata in collina per raggiungere Villa Bricherasio.

Gli amanti della natura potranno visitare lo stupendo giardino plasmato da Domenico Montevecchi. Un vero e proprio giardino botanico diviso in tre distinte zone fito-climatiche: quelle della flora mediterranea, la zona temperata fredda e quella continentale. Le specie di piante presenti, provenienti da tutto il mondo, sono divise in diverse zone su una superficie complessiva di 12.000 metri quadrati. Il microclima della zona è particolarmente mite e si è rivelato adatto anche a specie che temono il gelo.

l proprietario del giardino, Domenico Montevecchi, accompagnerà i visitatori alla scoperta del suo suggestivo giardino nella collina saluzzese tra Manta e Saluzzo.

L’appuntamento è alle ore 15.30 presso la biglietteria della Castiglia. Il costo della visita è di 8 euro a persona.

Nel ponte del 1° maggio, lunedì 30 aprile saranno aperti La Castiglia, Casa Cavassa e l’Antico Palazzo Comunale, dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18.

Il 1° maggio l’apertura nei tre siti museali sarà protratta fino alle 19, come di domenica; inoltre aprirà anche Casa Pellico dalle 14 alle 19.

Per ulteriori informazioni si può contattare l’Ufficio Turistico IAT, in piazza Risorgimento,1 Saluzzo, al numero verde: 800392789, con email a saluzzo@coopculture.it

Maggio è il mese di Start/Saluzzo

Dal 27 aprile al 27 maggio si svolgerà la seconda edizione di Start/Storia Arte Saluzzo: un contenitore d'arte che si declina in tre macro aree, arte, antiquariato, artigianato, in 10 location e in oltre 5000 mq di spazio espositivo.

La direzione artistica, affidata a STI -Soluzioni Turistiche Integrate- e a Stefano Raimondi, curatore presso la GAMeC - Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea di Bergamo, è affiancata dall’esperienza della Fondazione Amleto Bertoni e dal Comune di Saluzzo.

Il tema dell’edizione 2018 è la MEMORIA, intesa come ricordo e rievocazione.

I musei di Saluzzo saranno protagonisti per la loro storia e come sedi espositive:

Casa Cavassa e l’Antico Palazzo Comunale saranno luoghi del percorso di Start/Artigianato nei weekend dall’11 al 27 maggio.

La Castiglia ospiterà Start/Arte con la mostra “Memento”, una collettiva di 11 artisti, dal 27 aprile al 13 maggio, e “Diario Persiano" L’arte contemporanea iraniana alla Castiglia di Saluzzo, dal 20 maggio al 10 giugno.

Nella settimana inaugurale di Start grazie ad alcune aperture straordinarie, aumentano le occasioni di visita nei musei: lunedì 30 aprile saranno aperti La Castiglia, Casa Cavassa e l’Antico Palazzo Comunale, dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18. Il 1° maggio l’apertura nei tre siti museali sarà protratta fino alle 19, come di domenica e aprirà Casa Pellico dalle 14 alle 19.

Inoltre per tutto il mese di Start l’ingresso nei musei sarà gratuito con la tessera start/card.

Numerose iniziative sono state inserite a calendario nei musei e in città, in sintonia con il tema e i percorsi di Start 2018.

Il 6 maggio CoopCulture propone “Saluzzo - paesaggi e storie tra 800 e 900”, un percorso tematico che parte dalla Castiglia e prosegue nel centro abitato, per vedere e paragonare Saluzzo com'era, tra l'Ottocento e gli inizi del Novecento, e com'è diventata oggi.

La visita inizierà dalla Castiglia dove, per approfondire il tema della memoria, aprirà le porte l'Archivio Storico, per scoprire immagini e documenti che condurranno i visitatori in un viaggio nel passato. La selezione di immagini d'epoca e una serie di curiosità sulla vita quotidiana contribuiranno a far riflettere sulle trasformazione della città di Saluzzo e sulla mutevolezza delle nostre abitudini.

Ritrovo e partenza dalla biglietteria della Castiglia domenica 6 maggio alle ore 15.30. Il costo della visita è di 5 euro a persona, gratuito per i ragazzi con meno di 12 anni.

Il 13 maggio in Castiglia si svolgerà un laboratorio per famiglie dal titolo, "Memorizzo, ascolto, tocco e creo”. L'attività, realizzata da CoopCulture e legata a Start Arte, permetterà ai bambini e accompagnatori di esplorare i linguaggi dell'arte contemporanea. Attraverso una visita animata e ludica, i partecipanti, grandi e piccoli, saranno guidati dai loro sensi in un viaggio alla scoperta dei materiali e della creatività dell'arte. La visita terminerà con un laboratorio espressivo nello spazio didattico della Castiglia.

I laboratori per famiglie sono rivolti ai bambini da 4 a 11 anni.

L’appuntamento è domenica 13 maggio alle ore 16.00, presso la biglietteria della Castiglia.

Il costo del laboratorio è di 5 euro a bambino con un adulto accompagnatore.

Sabato 19 e domenica 20 maggio le visite sono dedicate all’artigianato.

La visita a tema, "Storie di artigianato”, partendo da Casa Cavassa, sede principale di Start Artigianato, propone un "viaggio-racconto" nei luoghi di Start con particolare attenzione ai protagonisti della rassegna. La visita guidata collegherà l'affascinante parte storica della città con la parte bassa, commerciale e moderna, e verrà arricchita dalla visita di luoghi inediti. La guida accompagnerà i partecipanti in un lungo viaggio temporale, tra epoche che rivelano le tracce della nostra storia.

Le visite si svolgeranno il 19 e il 20 maggio dalle ore 15.30 con partenza dalla biglietteria di Casa Cavassa.

Il costo della visita è di 5 euro a persona, gratuita per i ragazzi con meno di 12 anni.

Start/storia e arte – Saluzzo vuole essere anche un’occasione per avvicinare i bambini ai linguaggi espressi dell’arte contemporanea. E’ previsto un programma di appuntamenti per le scuole e le famiglie a Casa Cavassa e in Castiglia.

Alle scuole i Servizi Educativi di CoopCulture propongono i laboratori Start/Arte-Gioco, della durata di 2 ore. CoopCulture per anni ha coordinato l'iniziativa "Giornata dell'Arte", promossa dalla Direzione didattica del Comune, e realizza le attività didattiche nei musei e in altri luoghi di cultura di Saluzzo.

Start/Arte-Gioco riprende gli obiettivi educativi della "Giornata dell'arte", ma sviluppa i contenuti in diversi appuntamenti anziché concentrarli in un'unica giornata.

Partendo dall'analisi dei messaggi insiti nelle opere d'arte e dei materiali utilizzati dagli artisti, gli studenti potranno conoscere meglio i linguaggi dell'arte contemporanea, nelle loro diverse declinazioni e prospettive, realizzando inoltre un'installazione collettiva e multisensoriale, che verrà esposta a Casa Cavassa e in Castiglia.

Parte dei laboratori sarà progettata in collaborazione con il Centro Diurno locale "Le Nuvole", che da anni collabora con il personale dei Servizi Educativi.

Per info e prenotazioni: Ufficio Turistico IAT - Piazza Risorgimento, 1 SALUZZO - numero verde: 800 392789 - mail: saluzzo@coopculture.it