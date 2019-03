“A cena con il cuoco”: serata all'insegna del gusto nell'Osteria da Gemma a Roddino

Terza tappa per la kermesse “gastronomica” di Confartigianato Cuneo “A Cena con il Cuoco”, lanciata dall’Associazione di categoria per valorizzare l’artigianalità dei cuochi cuneesi, ambasciatori di quel “saper fare” nel cibo che rende “unici” i sapori del nostro territorio.

Dopo le prime due serate al “Ristorante Moderno” di Carrù e al “Nuovo Zuavo” di Cuneo, il prossimo appuntamento è per giovedì 21 marzo, presso “L’Osteria da Gemma”, a Roddino, con la cuoca Gemma Boeri.

Considerata un vero “personaggio” in Langa e non solo, Gemma è apprezzata per i suoi sapori “casalinghi” da un ampio pubblico che include anche chef stellati e personaggi dello spettacolo.

Alle 20.00, nello storico locale di Roddino, Gemma delizierà i commensali con il suo classico menù della tradizione. Si comincerà quindi dagli antipasti più tipici del Piemonte e del cuneese: salumi, carne cruda, insalata russa e vitello tonnato. E poi, i celebri “tajarin al ragù”, impastati e tagliati a mano, seguiti dagli agnolotti burro e salvia. A seguire coniglio arrosto e brasato e infine un iconico tris di dolci: bunet, meringa e panna cotta.

Gemma Boeri è uno dei primi cuochi cuneesi ad aver aderito al marchio “Creatori d’Eccellenza” realizzato da Confartigianato Imprese Cuneo per valorizzare l’artigianalità del lavoro di trasformazione delle materie prime in cibo di qualità.

Tra le varie iniziative a sostegno del progetto “Creatori d’Eccellenza” sono previste appunto dodici cene, cucinate da altrettanti cuochi cuneesi, grazie alle quali si potrà percorrere un “viaggio” tra artigianato e sapori attraverso tutta la Granda, unendo pianura, Langhe e vallate.

Dopo l’appuntamento con Gemma, la prossima tappa del “viaggio” gastronomico sarà il 18 aprile, a Savigliano, presso “L’òsto ‘d Na Vòlta” con il cuoco Giuseppe Demichelis.

Maggiori informazioni su: http://creatoridieccellenza.it/