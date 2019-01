Arrivano "I brutti anatroccoli", la fiaba di Andersen in scena al teatro Civico di Caraglio

"In riva ai monti – tre teatri una grande stagione", il cartellone ideato e realizzato da Santibriganti Teatro il Civico di Caraglio (via Roma 124) ospita un appuntamento per bambini da non perdere. Domenica 13 gennaio alle 16.30 andrà in scena "I Brutti Anatroccoli", liberamente ispirato alla fiaba di Hans Christian Andersen di e con Silvano Antonelli Stilema/Unoteatro (Torino).

Per una bambina, per un bambino ogni attimo è la costruzione di un pezzo della propria identità. Il mondo è pieno di modelli e di stereotipi di efficienza e “bellezza” rispetto ai quali è facilissimo sentirsi a disagio. Basta portare gli occhiali, o metterci un po' più degli altri a leggere una frase, o avere la pelle un po' più scura o un po' più chiara, o far fatica a scavalcare un gradino con la sedia a rotelle, o essere un po' troppo sensibili, o un po'...

Chiusi nelle proprie emozioni è come si sentisse un vuoto, un pezzo mancante. Ma è proprio da quella mancanza che bisogna partire. Questo tempo pare sfidarci a essere capaci di costruire noi stessi e la nostra identità, accettando le differenze e le unicità di cui ognuno è portatore.

La fiaba di Andersen a cui il titolo si ispira è qui vista come un archetipo. Come un “classico” che tocca un argomento universale, che va ben oltre il tempo in cui la fiaba è stata scritta. Per indagare un tema che tocca nel profondo il destino di ogni bambino e di ogni persona. Una fiaba che si modifica per parlare a questo presente.

Tra papere con gli occhiali, strumenti musicali, divertenti e poetiche suggestioni, lo spettacolo cerca di emozionare intorno all'idea che tutti, ma proprio tutti, possano cercare di rendere la propria debolezza una forza. Da qualsiasi punto si parta e in qualsiasi condizione ci si senta. Un modo per alzare gli occhi e guardare il grande cielo che ci circonda. Quel cielo nel quale la vita, qualunque vita, ci chiede di provare a volare.

Biglietti: intero € 12 - ridotto € 10 - ridotto extra € 8 - Domenica pomeriggio posto unico € 6

Inizio spettacoli ore 21.00 - domenica pomeriggio ore 16.30

Apertura cassa un’ora prima dello spettacolo.

Per tutta la stagione nel foyer dei Teatri sarà allestito un banchetto della Libreria Passepartout di Caraglio, dall’apertura della cassa fino alla chiusura del teatro.

