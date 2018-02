A Caraglio 45enne nascondeva tra vestiti e oggetti armi importate illegalmente

Riceviamo dai carabinieri di Cuneo e pubblichiamo: "I carabinieri delle stazioni di Caraglio e di Dronero hanno denunciato in stato di libertà all'autorità giudiziaria un 45enne di Caraglio (Cuneo) per importazione illegale di armi a salve e ad aria compressa.

In particolare, i militari avevano acquisito l’informazione che un uomo del posto deteneva presso la propria abitazione alcune armi a salve e ad aria compressa probabilmente non omologate in Italia. Approfittando pertanto delle prime ore mattutine in cui il soggetto era in casa, i carabinieri bussavano alla sua porta per eseguire un’approfondita perquisizione domiciliare che dava esito positivo poiché, in alcuni locali dell’abitazione, ben occultate tra indumenti e oggetti vari, venivano rinvenute diverse armi ad aria compressa e a salve sospette poiché prive del tappo rosso.

Complessivamente, venivano recuperate 2 carabine ad aria compressa, 1 fucile a salve, 3 pistole a salve, una sciabola militare, un coltello tattico e 39 munizioni a salve. Da un accertamento tecnico effettuato sul materiale, emergeva che le armi erano state importate illegalmente in Italia poiché non omologate dal Banco nazionale di Prova Armi, indispensabile per la vendita libera e la detenzione nel territorio nazionale. Si procedeva pertanto al sequestro delle armi e delle munizioni rinvenute, mentre il soggetto veniva deferito in stato di libertà per l’ipotesi di reato di “importazione illegale di armi”.

Sono tuttora in corso ulteriori accertamenti investigativi tesi a verificare l’eventuale uso delle armi a salve all’esterno dell’abitazione di residenza del soggetto per l’assenza del previsto tappo rosso.